2020/05/31 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كردستان

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستانن مسرور بارزاني، الأحد (31 ايار 2020)، اجتماعاً خاصاً بشأن الدين العام والالتزامات المالية للإقليم تمهيدا لكشفه أمام الرأي العام.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقته (بغداد اليوم)، أن "بارزاني، عقد اجتماعا خاصا بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كوردستان، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين".

وأضاف، ان "المديرية العامة لإدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء ، عرضت تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان".

وأشار البيان، إلى أنه "وبعد المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت".

بغداد اليوم-بغداد

تحدث النائب كاطع الركابي، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، السبت (31 أيار 2020)، عن التظاهرات التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية فيما أشار إلى أن المنظمات الدولية لم تصدر بياناً تجاه ما يح

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، حنين قدو (31 أيار 2020)، عن طريقة واحدة لإلغاء ازدواج الرواتب، والاستفادة من قانون رواتب رفحاء.

وقال قدو في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يملك أي صلاح

بغداد اليوم-بغداد

حدد السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، الأحد (31 أيار 2020)، ملامح المفاوضات العراقية الأمريكية المرتقبة، فيما المح الى احياء اتفاق قديم بين البلدين، وهو "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا".

وظهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حكومة كردستان تعد تقريراً بمجمل الدين العام تمهيداً لكشفه أمام الرأي العام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حكومة كردستان تعد تقريراً بمجمل الدين العام تمهيداً لكشفه أمام الرأي العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).