طهران تدعو واشنطن للاستماع إلى مطالب شعبها بدل قمعه

2020/05/31 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الخارجية الايرانية، الاحد، الإدارة الاميركية الى تغيير سياساتها الفاشلة والاستماع الى صوت شعبها بدلا من استخدام الممارسات القمعية ضد المحتجين الاميركيين.

وقالت الخارجية الإيرانية في تغريدة على "تويتر"، إن "النظام الأميركي الذي لم يف بوعده بالتوقف عن إهدار الاموال في المغامرات الخارجية، وهو الآن غارق في أزمة كوفيد- 19 المفتعلة، لجأ الى الجيش و"الكلاب الشرسة والأسلحة المشؤومة" لترهيب المحتجين".

واضافت أن "على اميركا الاستماع الى صوت شعبها وتغيير سياساتها الفاشلة".

وشهدت الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية، تظاهرات اندلعت عقب قتل شرطي لأحد المواطنين الأميركيين، من ذوي البشرة السمراء، في حادثة وصفت بـ ’’العنصرية’’

وشهدت التظاهرات إحراق سيّارات تابعة للشرطة في نيويورك ودالاس وأتلانتا وغيرها، كما نُظّمت تظاهرة لساعات أمام البيت الأبيض.

ووجه الإدعاء الأمريكي إلى الشرطي الذي ركع على رقبة الرجل الأسود جورج فلويد الذي توفي لاحقا، أثناء توقيفه في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا تهمة القتل غير المتعمد.

وأوقف الشرطي المتهم في مقتل جورج فلويد، الرجل الأسود البالغ من العمر 46 عاما الذي قضى أثناء اعتقاله في مينيابوليس، في شمال الولايات المتحدة كما أعلنت السلطات المحلية الجمعة.

بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس مركز شؤون المساجد في ايران، ناصر الدين نوري زادة، الأحد (31 أيار 2020)، استئناف صلاة في جميع المساجد اعتبارا من اليوم الاحد مع الالتزام بالتعليمات الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نوري زادة قوله، إنه "ن

بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية، نحو 1400 شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات التي انطلقت في الولايات المتحدة على خلفية مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء، على يد شرطي أبيض في أحد شوارع مدينة مينيابوليس.

وأكدت الوكالة الأمريكية "أسو

بغداد اليوم - متابعة

مفاجأة مدوية في قضية وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بسبب عنف الشرطي ديريك شوفين، فجرتها صاحبة ملهى ليلي، قالت إن كلا من فلويد وشوفين كانا يعملان معا كحراس أمن.

وعمل كل من فلويد وشوفين كحراس أمن في ملهى "إلنوفو روديو&q

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