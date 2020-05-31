2020/05/31 | 14:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت حتى الآن سبع دورات لمهرجان دهوك السينمائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دهوك تلغي النسخة الثامنة من مهرجانها السينمائي بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دهوك تلغي النسخة الثامنة من مهرجانها السينمائي بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).