حكومة كوردستان تشرع بإعداد تقرير عن ديونها لعرضه أمام الشعب

2020/05/31 | 14:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع اليوم - صورة: المكتب الإعلامي

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