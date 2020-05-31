حكومة كردستان تعد تقريرا بخصوص الدين العام والالتزامات المالية للإقليم

2020/05/31 | 14:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان شرعت حكومة إقليم كردستان، الأحد، بإعداد تقرير بخصوص الدين العام والالتزامات المالية للإقليم.وذكر بيان حكومي، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اشرف، اليوم، على اجتماع خاص بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كردستان، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين".وأضاف البيان، أنه "خلال الاجتماع، عرضت المديرية العامة لإدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كردستان".وتابع، أنه "بعد المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت".

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