وزارة التربية تحدد درجات القرار لطلبة المراحل غير المنتهية

2020/05/31 | 14:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، درجة القرار للمراحل غير المنتهية لرفع نسبة النجاح بعد قرارات اعتماد درجة نصف السنة والكورس الاول درجة نجاح نهائية.وأظهرت وثيقة صادرة من الوزارة واطلعت عليها “يس عراق” إن “درجة القرار هي 5 درجات للصف الخامس الابتدائي، و10 درجات للصفوف غير المنتهية المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد […]

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