وزير صحة الاقليم : قد نشهد نكسة أمام جائحة كورونا

2020/05/31 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر وزير الصحة بإقليم كردستان من أن يشهد الإقليم نكسة ما لم يلتزم المواطنون بما تراه الحكومة مناسبا لهم لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ارتفاع المعدل اليومي للإصابات يعود لثلاثة عوامل رئيسية.وقال سامان برزنجي وزير الصحة في الإقليم في تصريحات صحافية إن الموجة الوبائية خطيرة للغاية هذه المرة، مما يتعين […]

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