البنك المركزي الإيراني: سنخرج من التضخم ونحقق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي

2020/05/31 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستخرج تدريجيا من التضخم وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.ووفقا لوسائل اعلام ايرانية فإن همتي أكد في في بيان: “أشكر جميع الخبراء على تقديم آراء بناءة ومفيدة من أجل الحد من التضخم المستهدف، وبالتأكيد مع استمرار آرائهم وتوجيهاتهم، فإنهم سيساعدون البنك المركزي […]

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