كورونا يدر بـ48 مليار دولار إلى إحدى شركات الإنترنت في الصين

2020/05/31 | 14:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الإنترنت في الصين وقطاعات الخدمات ذات الصلة به حافظت على التوسع خلال الأشهر الأربعة الأولى هذا العام، وعززت أرباحها في زمن تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن كبرى شركات الإنترنت الصينية حققت عائدات بلغت 344.6 مليار […]

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