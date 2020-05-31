محافظ ذي قار يعلن ادخال 25 بناية مدرسية جديدة للخدمة

2020/05/31 | 14:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اعلن محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم الأحد، عن ادخال خمسة وعشرين بناية مدرسية جديدة في المحافظة للخدمة منفذة ضمن الخطط الوزارية وموازنات تنمية الأقاليم.وقال الوائلي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه،على هامش حضوره حفل افتتاح مدرسة البطحاء للبنات، في قضاء البطحاء غربي المحافظة، أن ” هذه المدرسة المؤلفة من […]

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