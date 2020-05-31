رئيس الجمهورية يشدد على استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي

2020/05/31 | 15:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب.وقال المكتب الاعلامي لبرهم صالح، في بيان ان صالح شدد خلال اللقاء على ضرورة المضي باستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي واجتيازه، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلبة امتحاناتهم، والمحافظة على المستوى العلمي الرصين للجامعات العراقية”.بدوره أكد وزير التعليم العالي أن المؤسسات […]

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