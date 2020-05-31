إقليم الأنبار .. قصة لها حكاية

2020/05/31 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… ما سأتحدّث به اليوم من معلومات خطيرة , هي مؤامرة كبيرة على وحدة العراق , يقوم بتنفيذها رئيس مجلس النواب محمد ريكان حديد الحلبوسي بالاشتراك مع بعض السياسيين السنّة ..وقبل التحدّث عن هذه المعلومات الخطيرة , أعلن أنا أياد حسين حبيب البازي عن كامل مسؤوليتي عن كلّ ما يرد في […]

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