2020/05/31 | 15:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاحد ، عن إصابة ( 9 ) من الملاكات الطبية بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا “.وقال مدير إعلام الصحة سليم كاظم في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت ( 9 ) إصابات جديدة بفيروس كورونا للعاملين في الملاكات الطبية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة تسعة من الملاكات الصحية في كربلاء بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة تسعة من الملاكات الصحية في كربلاء بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).