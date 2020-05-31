“قسد” تعتقل عنصراً من «داعش» يجمع “الزكاة” في دير الزور

2020/05/31 | 15:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت #قوات_سوريا_الديمقراطية، صباح اليوم الأحد، أحد عناصر تنظيم #داعش، في بلدة #البصيرة بريف #دير_الزور الشرقي، كان يجمع أموال الزكاة من الأهالي.وقال مراسل «الحل نت» بدير الزور، إن «العنصر المعتقل، كان يجمع “أموال الزكاة” من…

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