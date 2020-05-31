العبادي يبحث مع محافظ كربلاء واقع المحافظة الامني وكورونا

2020/05/31 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..بحث زعيم تحالف النصر حيدر العبادي ، لدى استقباله محافظ كربلاء نصيف الخطابي واقع المحافظة الخدمي والامني والاقتصادي وجائحة كورونا .وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )، اليوم الاحد ، ان اللقاء تضمن مناقشة واقع محافظة كربلاء امنيا واقتصاديا ، وتقديم الخدمات لأهلها ، […]

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