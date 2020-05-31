بالوثيقة..التربية تعلن درجة

2020/05/31 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التربية، الاحد، عن درجة القرار للمراحل غير المنتهية.وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن "وزارة التربية تعلن درجة القرار للمراحل غير المنتهية من اجل رفع نسبة النجاح بعد قرارات اعتماد درجة نصف السنة والكورس الاول درجة نجاح نهائية".وأوضحت أن "الدرجة هي: 5 درجات للصف الخامس الابتدائي و10 درجات للصفوف غير المنتهية المتوسطة والاعدادية والتعليم المهني ومعاهد الفنون".

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