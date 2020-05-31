بالوثيقة .. عرب كركوك ينقلبون على المحافظ ويطالبون الكاظمي بتغييره

2020/05/31 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اتهمت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، المحافظ راكان الجبوري بالتقصير وتشتيت المكون العربي ومحاباة أبناء عشيرته في التعيينات، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتغييره.

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