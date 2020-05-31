الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الإرهاب العالمي

2020/05/31 | 15:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد الجاسم… تُعَدُّ الولاياتُ المتحدة الأمريكية الدولةَ رقم واحد في العالم المبتلاةَ بالعنف الداخلي بشِقَّيْه..الشعبي،والحكومي..ونظراً للتقرير الذي أعدته منظمة العفو الدّولية، أن 58,5% من ضحايا حوادث إطلاق النار،في العام 2016،في الولايات المتحدة، كانوا من الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية، وكانوا عُرضةً لإطلاق النار ضدهم من قبل مواطنين من أصولٍ أوروبية وغيرهم ،وكذلك من قبل […]

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