تواصل الاضطرابات والاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في مدن أمريكية رغم حظر التجول

2020/05/31 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تواصلت الصدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، مساء السبت، في عدد من مدن الولايات المتحدة، وذلك بعد أن فرضت السلطات فيها حظرا للتجول في محاولة لتهدئة الغضب بعد وفاة جورج فلويد.وفي مدينة مينيابوليس، الواقعة في ولاية مينيسوتا بشمال البلاد، قام عناصر يرتدون ملابس شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين، الذين تحدوا منع التجول، وبصدهم […]

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