لا تأمنوا الجائحة !!

2020/05/31 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالزهرة محمد الهنداوي نتذكر، عند بداية ظهور وباء “كورونا” في العراق، قبل ثلاثة اشهر من الان، كيف كان الناس يخشون ويخافون خوفا شديدا، فمكثوا في البيوت، وافرطوا في استخدام المعقمات والمنظفات، وكانوا يتحركون بحذر شديد عندما يخرجون الى الشوارع، لأمر ضروري، وهم يتلفتون ذات اليمين وذات الشمال، حذر الاصطدام بفيروس كورونا المستجد!!..حتى اجراءات القوات الامنية، […]

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