آل سعود والبقيع !!!

2020/05/31 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي في قانون التناقض هو المنتاقضان لا يجتمعان! وهذه القاعدة يمكن الاستفادة منها في ما يتعرض له مثل قبور أئمة البقيع عليهم السلام في دولة آل تعوس الدين الظلامي والإسلام الخانع والمستسلم للتطبيع ونصرة الصهيونية وإسرائيل!!!وهي دولة تحمل عقيدة شاذة وبغيضة وكهوفية لا تمت للعالم المتحضر الرقمي والباحث عن الحقائق التي تروي ضمأ الأكاديميين […]

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