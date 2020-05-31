العزل المنزلي بسبب كورونا يعيد روح العائلة

2020/05/31 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسهم العزل المنزلي الذي فرضه انتشار فايروس كورونا في تقوية العلاقات والروابط العائلية بين افراد الاسرة لاسيما انه قد رافق ذلك خلال هذه السنة الاحتفال باليوم العالمى للأسرة الذي يوافق يوم 15 آيار من كل عام، وهو يوم العرفان والوفاء للأسرة، ويقوم هذا العام على مشاركة اللعب والتعلم والمرح والإبداع، ولعل الفترة التى قضاها الناس […]

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