حشد الانبار لـ”العهد نيوز”: الاستيلاء على اسلحة متنوعة لداعش بعملية انزال جوي

2020/05/31 | 15:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز / الانبار اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري السمرمد اليوم ،السبت، الاستيلاء على اسلحة متنوعة لمجرمي داعش بعملية انزال جوي في المناطق الغربية .وقال السمرمد في حديث لـ”العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع قيادة طيران الجيش نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة وادي حوران غربي […]

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