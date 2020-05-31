بعد كركوك .. النجف تبقي على الحظر الجزئي

2020/05/31 | 15:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف قررت خلية الازمة في محافظة النجف اليوم الاحد الإبقاء على فتح الحظر الجزئي من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً ولكل المرافق الحيوية التي ذكرت سابقا.وقررت الابقاء على الحظر الجزئي مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية، و استمرار التعطيل للدوائر الحكومية لمدة اسبوع.

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