2020/05/31 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الأحد، على خطط إسناد الكوادر الصحية وتنفيذ حظر التجوال، دعيا إلى ضرورة تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة وتنفيذها بكل دقة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “وزير الدفاع، ونائب قائد العمليات المشتركة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وكبار ضباط الوزارة، عقدوا لقاء أمنيا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يدعو الى تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يدعو الى تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).