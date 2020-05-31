هل سيمدد الحظر الشامل لمنتصف الشهر الجاري.. الأزمة النيابية توضح

2020/05/31 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت خلية الأزمة النيابية، الأحد، إمكانية تمديد الحظر الشامل لغاية منتصف الشهر الحالي للحد من انتشار وباء كورونا، فيما أشادت بالإجراءات الأمنية المتبعة في جانب الكرخ.وقال عضو اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “خلية الأزمة الحكومية ولجنة الصحة والسلامة لا تنوي استمرار الحظر الشامل حتى منتصف الشهر الجاري إنما سينتهي […]

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