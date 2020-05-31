نائب يكشف عن 76 ملف فساد يخص وزارة التجارة ويطالب الكاظمي بفتح ملف التموينية

2020/05/31 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية حامد الموسوي، الاحد، عن تقديم مايقارب ٧٦ ملف فساد يتعلق بوزارة التجارة، مطالبا الحكومة بفتح ملف الوزارة والوقوف على أسباب منع وصول مفردات التموينية الى المواطنين.وقال الموسوي لـ /المعلومة/ إن “أكثر من ٧٦ ملف فساد يخص وزارة التجارة السابقة قدم إلى الجهات الرقابية “، مؤكدا أن […]

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