شاهد: “سيقان” وزيرة الإعلام اللبناني تغزو مواقع التواصل الإجتماعي!

2020/05/31 | 15:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غزت صور لوزيرة الاعلام اللبنانية، مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات ساخرة، وذلك بسبب النظرات المبالغ بها من رجال الامن لـ”سيقان الوزيرة” المشكوفة!.وانتشرت صور حديثة لوزيرة الاعلام اللبنانية منال عبدالصمد كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.ولفت انتباه المتابعين لصور الوزيرة نظرات رجال الأمن اللبناني إليها، حيث كانت ترتدي تنورة قصيرة […]

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