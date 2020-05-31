الأزمة النيابية تتحدث عن الخطة المقترحة بعد الحظر الشامل

2020/05/31 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، عن الخطة المقترحة بعد الحظر الشامل.

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