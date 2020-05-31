في البصرة .. تسليب شخص 50 مليون دينار اثناء خروجه من صيرفة

2020/05/31 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاحد بتسليب شخص مبلغا مقداره 50 مليون دينار عراقي اثناء خروجه من محل للصيرفة في مركز محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان اشخاصا قاموا بتسليب مواطن اثناء خروجه من محل للصيرفة في شارع الجزائر في مركز محافظة البصرة تحت تأثير السلاح.

واضاف المصدر ان المبلغ الذي تم تسليبه من ذلك الشخص مقداره 50 مليون دينار عراقي.

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