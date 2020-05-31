الحوار “العراقي – الأميركي”: حديثٌ عن إقامة علاقة طويلة الأمَد مع فصائل “السيستاني”

2020/05/31 | 15:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ما يبدو، أن الحوار الاستراتيجي بين #الولايات_المتحدة و #العراق الذي بدأ يقترب أكثر فأكثر، سيحدّد بشكل كبير ماهية العلاقة المستقبلية بين #واشنطن و #بغداد.في الإطار، أطلّ السفير الأميركي في بغداد، #ماثيو_تولر، اليوم، عبر…

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