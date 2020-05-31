البديري : الحكومة تتعرض إلى ضغوطات لمنعها من فتح ملفات الفساد الموجودة لدى هيئة النزاهة

2020/05/31 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة الحكمة النيابية، عن تعرض الحكومة إلى ضغوطات سياسية من اجل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية، ومنعها في الوقت ذاته من فتح ملفات فساد موجودة لدى هيئة النزاهة.

وقال النائب علي البديري إن الحكومة تتعرض منذ تشكيلها إلى مضايقات وضغوطات سياسية من قبل الأحزاب من اجل الحصول على مناصب ومكاسب شخصية في الدولة العراقية، مضيفا أن الأحزاب السياسية تتحدث عبر وسائل الإعلام بشكل وتختلف في حديثها عبر الكواليس السياسية عن الواقع، من خلال مطالبتها للكاظمي بالحصول على مناصب ومكاسب شخصية.



مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية تضغط لمنع من فتح ملفات الفساد الموجود أغلبها لدى هيئة النزاهة.

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