الدليمي : مجلس النواب لن يعقد جلساته خلال مدة الحظر الشامل

2020/05/31 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي، أن رئاسة مجلس النواب لن تعقد جلساتها خلال مدة الحظر الشامل.

وقالت الدليمي في تصريح، ان مجلس النواب ليس لديه القدرة على عقد جلسة خلال مدة الحظر الرسمي رغم وجود طلبات لأكثر من مئة وعشرين نائبا لعقدها، مشيرة الى أن اغلب النواب ليس لديهم رغبة بعقد الجلسات عبر النافذة الالكترونية.

ورجحت الدليمي الإعلان عن جلسة التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بداية الأسبوع المقبل، لافتة الى أن غالبية القوى السياسية قد قدمت مرشحيها للوزارات الشاغرة الى رئيس الوزراء.

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