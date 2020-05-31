نائب: الحلبوسي سيقال قبل تمرير الوزارات المتبقية

2020/05/31 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب المستقل باسم الخشان، الأحد، عن وجود إجماع سياسي شيعي سني على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما بين أن إقالة الحلبوسي ستتم قبل تمرير الوزارات المتبقية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحلبوسي اختطف مجلس النواب عبر تفرده بالقرار البرلماني مما دفع الكتل […]

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