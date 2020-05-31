الدفاع تمنح منتسبيها المتوفين بالأمراض الوبائية

2020/05/31 | 15:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، منح المتوفين من منتسبيها بسبب الامراض الوبائية اثناء الخدمة حقوق شهداء.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقته "كلكامش برس"، أنه "بناءً على التوصيات الصادرة من لجنة الامر الديواني (١٠٧) لسنة ٢٠١٩، وتوجيهات وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، منحت وزارة الدفاع منتسبيها المتوفين بسبب الامراض السرطانية والوبائية اثناء الخدمة ومن جراءها ( حقوق شهيد )، بموجب الوجبة (30) وبما يتوافق مع احكام المادتين (٧٥-٧٨ ) والمادة (٣) من توصيات اللجنة اعلاه، ومن قانون التقاعد العسكري الرقم (٣) لسنة ٢٠١٠ المعدل، و تم ارسالها الى هيئة التقاعد الوطنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها".

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