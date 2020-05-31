هل سيمدد الحظر الشامل لمنتصف الشهر الجاري؟

2020/05/31 | 16:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبينت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأحد، إمكانية تمديد الحظر الشامل لغاية منتصف الشهر الحالي للحد من انتشار وباء كورونا، فيما أشادت بالإجراءات الأمنية المتبعة في جانب الكرخ.وقال عضو اللجنة عباس عليوي، إن “خلية الأزمة الحكومية ولجنة الصحة والسلامة لا تنوي استمرار الحظر الشامل حتى منتصف الشهر الجاري إنما سينتهي الحظر وفق المدة المحددة […]

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