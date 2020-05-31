وزير داخلية الإقليم : الأهالي يدفعون ضريبة ادعاءات البعض بعدم وجود فيروس كورونا

2020/05/31 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، ان مواطني الاقليم يدفعون الان ضريبة دعوات البعض بشأن عدم وجود فيروس كورونا.

وأوضح أحمد ان الإقليم وصل في الوقت الراهن الى المرحلة التي كانت السلطات تحذر منها، بعد ان بدأت عدوى الفيروس تنتشر بين الاهالي بوتيرة أكبر وأسرع من السابق، مبينا ان الجهات المعنية بصدد وضع تقييم جديد للوضع، واتخاذ قرار من دون أي تردد، بالعودة الى إجراءات الحظر واغلاق الأماكن العامة والأسواق، اذا وجدت ذلك ضروريا لمنع كارثة كبيرة.

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