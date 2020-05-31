برلماني كردي : وزير الدفاع ووزير البيشمركة سيجتمعان الأسبوع الحالي لبحث التنسيق الأمني

2020/05/31 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في برلمان إقليم كردستان، عن قرب عقد اجتماع أمني بين وزير الدفاع بالحكومة الاتحادية، ووزير البيشمركة بحكومة إقليم كردستان.

وأوضح نائب رئيس لجنة الزراعة ببرلمان الإقليم شوان كريم في تصريح، ان الأسبوع الحالي سيشهد عقد اجتماع بين وزير الدفاع جمعة عناد، ووزير البيشمركة شورش إسماعيل، بهدف زيادة التنسيق الأمني بين الطرفين في ملف حماية أراضي المزارعين ومحاصيلهم في المناطق المتنازع عليها، مبينا ان قرار عقد الاجتماع جاء على خلفية تزايد عدد الحرائق التي طالت الأراضي الزراعية وعمليات اختطاف وقتل المزارعين في تلك المناطق.

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