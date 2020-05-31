إيران تكشف جزءًا من التحقيقات بأحداث الاحتجاجات التي شهدتها وتقدم اعترافًا.. ماذا عن العراق؟

2020/05/31 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثار تصريح لوزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، جدلا واسعا تضمن “اعترافًا” بمسؤولية القوات الحكومية عن 80% من قتلى الاحتجاجات الايرانية.وقال فضلي في مقابلة تلفزيونية بثت السبت، بشأن عدد ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019: “نحو 40 أو 45 شخصا، أي نحو 20 بالمائة من الضحايا، قتلوا بسلاح غير حكومي لا تملكه الشرطة”.[…]

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