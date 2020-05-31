2020/05/31 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظتا بغداد وواسط، يوم الأحد، أكثر من 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما حذر الأخيرة من "انتكاسة صحية".

وأفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن دائرة صحة بغداد / الكرخ سجلت أكثر من ٣٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا.

من جانبه قال رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد المياحي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تأكد أصابة 22 شخص لغاية منتصف هذا اليوم، 11 اصابة منهم في قضاء الحي، 11 اصابة في الكوت".

وأضاف "هناك حالات مشتبه بها مازالت في الفحص المختبري"، محذرا من أن "التهاون مع الاجراءات الصحية وعدم الالتزام بمقررات خلية الازمة سيدخلنا في أنتكاسة صحية في المحافظة".

وسجلت المحافظة في وقت متأخر من يوم أمس السبت، 27 إصابة جديدة، و4 حالات شفاء جديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 50 اصابة جديدة بكورونا في واسط وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 50 اصابة جديدة بكورونا في واسط وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).