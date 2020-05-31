2020/05/31 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السعودية تسجل 23 وفاة و1877 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السعودية تسجل 23 وفاة و1877 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).