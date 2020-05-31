2020/05/31 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-واسط

أعلن محافظ واسط، محمد المياحي، الأحد (31 أيار 2020)، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة....





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).