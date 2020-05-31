ضربة دولية تدك

2020/05/31 | 16:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن نفذ مسلحو داعش عدداً من الهجمات وعمليات الاغتيال والاختطاف بحق أفراد القوات العراقية وذلك انطلاقاً من تلك المنطقة

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