10 أعراض خطيرة لنقص فيتامين “ب 1”

2020/05/31 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يعتبر فيتامين “ب 1” أو الثيامين، أحد الفيتامينات الأساسية الثمانية من فئة “ب” التي يحتاجها الجسم، والتي لها العديد من الوظائف المهمة داخل جسد الإنسان.وتستخدم جميع خلايا الجسم تقريبا فيتامين “ب 1″، وهو المسؤول عن تحويل الطعام إلى طاقة، ولأن جسم الإنسان غير قادر على إنتاج مادة الثيامين، فإن نقص هذا الفيتامين […]

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