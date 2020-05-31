بالأرقام… تعرف على رواتب عناصر الجيش السوري والميليشيات الأجنبية

2020/05/31 | 16:15 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر رواتب عناصر، وضباط #الجيش_السوري من أقل #الرواتب في #العالم، وذلك بعد قتال مستمر تجاوز الـ 8 أعوام.وعلى الرغم من زيادة رواتب الجيش 6 مرات خلال سنوات #الحرب، وارتفاعها مقارنة برواتب المدنيين في الجهات…

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