وزارة المالية تحسم الجدل بشأن الدفعة المالية المرسلة إلى إقليم كردستان: هذه الأخيرة!

2020/05/31 | 16:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ردت وزارة المالية، اليوم الاحد، على الجدل الواسع الذي اشعله كتاب رسمي لوزارة المالية وجه بايداع نحو 400 مليون دينار في حساب اقليم كردستان بالرغم من عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تسديد مستحقات الحكومة المركزية من مبيعات نفط الاقليم.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نشرت وسائل اعلام […]

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