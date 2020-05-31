العراق ينجح بتنظيم

2020/05/31 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداقامت اللجنة الفنية والتطوير للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد ، الورشة التدريبية، التي شهدت مشاركة العديد من المدربين.وقال عضو اللجنة الفنية، المسؤول عن الورشة ، وسام نجيب، لـ"كلكامش برس" إن الورشة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة عبر الدائرة الالكترونية (zoom)، وشهدت مشاركة مائة مدرب عراقي وعربي.وأضاف نجيب، الورشة التدريبية كانت بعنوان "متطلبات التدريب والتمرين"، للمحاضر الآسيوي الدكتور قاسم لزام.مشيراً الى أن اللجنة الفنية والتطوير مستمرة خلال الايام المقبلة بإقامة الورش التدريبية، وذلك من اجل تطوير مدربينا الذين يسعون للارتقاء والتطوير بالكرة العراقية نحو الافضل.

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