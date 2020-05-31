النجيفي يصف الإقليم السني بـ

2020/05/31 | 16:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف محافظ نينوى الاسبق، المطلوب للقضاء، اثيل النجيفي، اليوم الاحد، الدعوة لإنشاء اقليم سني بـ"الفاشلة"، مؤكدا وقوفه ضد المغامرات غير المحسوبة النتائج.وغرد النجيفي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلا ان "الدعوة لانشاء اقليم مذهبي سني بالاعتماد على الصراع الامريكي الايراني محاولة لتكرار تجربة (قسد) الفاشلة في شمال سوريا".وأضاف "نحن مع الاقاليم الادارية وفق اسس دستورية وضمن سياقات سياسية متفق عليها داخليا، وضد مغامرات غير محسوبة النتائج".​الدعوة لانشاء اقليم مذهبي ( سني ) بالاعتماد على الصراع الامريكي الايراني محاولة لتكرار تجربة ( قسد) الفاشلة في شمال سوريا ..نحن مع الاقاليم الادارية وفق اسس دستورية وضمن سياقات سياسية متفق عليها داخليا ..وضد مغامرات غير محسوبة النتائج #نريد_دولة— Atheel Alnujaifi (@AtheelAlnujaifi) May 31, 2020​​​

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