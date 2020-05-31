وزارة التجارة تعلن استثناء موظفيها من الحظر الصحي

2020/05/31 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، استحصال الموافقة على استثناء موظفيها من الحظر الصحي الذي اعلنته اللجنة العليا للسلامة الوطنية في إطار الوقاية من فيروس كورونا.وقال الناطق الرسمي للوزارة، محمد حنون، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزير التجارة أجرى اتصالات مع مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس وتم استحصال الموافقة […]

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