السعودية تسجل 23 وفاة و1877 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/31 | 16:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأحد، تسجيل 23 وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة عبر منصتها بـ”تويتر”، إنها “تعلن تسجيل (1877) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (23) حالات وفيات”.واضافت أنها “سجلت (3559) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (62,442)”.

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